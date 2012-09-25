Труппа "Мастерской Петра Фоменко" выбрала нового худрука

Евгений Каменькович. Фото: ИТАР-ТАСС

Труппа "Мастерской Петра Фоменко" выбрала нового художественного руководителя. Им стал режиссер Евгений Каменькович, который много лет работал в театре вместе с самим Фоменко.

В ближайшие дни его кандидатуру должен утвердить столичный департамент культуры, сообщает "Интерфакс".

Евгений Каменькович родился в 1954 году в Киеве. Учился в ГИТИСе сначала на актерском факультете, но затем перевелся на режиссерский. Много лет преподавал в актерско-режиссерской мастерской А. Васильева, в РАТИ-ГИТИСе и Школе-студии МХАТ имени Чехова. Ставил пьесы для театра имени Владимира Маяковского, Театра Сатиры, "Современника", Московского театра эстрады и многих других.

Напомним, основатель и художественный руководитель "Мастерской" Петр Фоменко скончался 9 августа этого года на 81-м году жизни.