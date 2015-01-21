MasterCard меняет тарифы для российских банков

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MasterCard направила российским партнерам бюллетень об изменении тарифов с апреля 2015 года, сообщили M24.ru в пресс-службе российского отделения MasterCard.

"Ключевое изменение состоит в более чем двукратном снижении стоимости обслуживания платежей внутри России", - добавили в MasterCard.

По словам главы MasterCard в России Ильи Рябого, платежная система дает партнерам больше возможностей для развития бизнеса и вложений в российский рынок. Пересмотр тарифов нацелен на дальнейшее развитие безналичных расчетов внутри страны.

"На российском рынке мы видим значительные изменения, в том числе рост именно внутренних денежных операций по сравнению с международными", - добавил Рябый.

В пресс-службе пояснили, что с апреля будут и другие новвоведения по тарифам для банков, но новые комиссии MasterCard не вводил.

"Каждый банк сам просчитывает, как повлияют изменения на их банк, так как где-то тарифы были увеличены, где-то уменьшены, - добавили в пресс-службе.

В MasterCard уверили, что нововведение касаются только банков и не повлияют на держателей карт.

Тем временем банкиры очень обеспокоены введением новых тарифов. "Мы получили очередной бюллетень от MasterCard, в нем много негативных для нас изменений. Основное - по трансграничным операциям",- рассказал "Коммерсанту" топ-менеджер одного из банков.

"В настоящее время мы изучаем данный документ, в том числе с точки зрения влияния на тарифную политику банка", - пояснили в пресс-службе банка "Открытие". "На конечного потребителя и так уже многое переложено в последние два месяца, поэтому удорожать для клиента еще какие-то услуги будет вряд ли целесообразно, - отметил председатель правления банка "Авангард" Валерий Торхов. - Думаю, пересматривать что-либо банки начнут не раньше, чем через полгода".

Ранее MasterCard сообщал M24.ru, что с 1 апреля банки будут меньше платить друг другу за снятие наличных в банкоматах. "Мы ожидаем, что при снижении нашей комиссии банки будут брать меньше денег за услуги снятия наличных денег, а держателям карт будет все равно, где производить эти операции", - добавили в пресс-службе платежной системы.

Напомним, что MasterCard продолжает работать на российском рынке и опровергает слухи о проблемах с функционированием в России.

Анатолий Федотов