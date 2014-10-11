MasterCard останется в России и будет адаптироваться под новые правила

Фото: ТАСС/ Дмитрий Рогулин

Международная платежная система MasterCard продолжит функционировать в России, адаптируясь под новые правила, рассказал агентству ТАСС президент и исполнительный директор компании Аджай Банга.

Он подчеркнул, что не может никак повлиять на введенные странами Запада санкции против России, и все, что ему приходится делать, "это - реагировать на происходящее".

"Мой подход заключается в том, что мы будем соблюдать новые правила. Закон требует от нас партнерства с Центробанком РФ. Мы считаем, что для России это обоснованно", - сказал Банга, добавив, что Россия является перспективной площадкой для MasterCard.

Напомним, что 22 марта 2014 года Visa и MasterCard без каких-либо уведомлений перестали проводить операции клиентов банка "Россия", СМП-Банка, а также "Собинбанка" и "Инвесткапиталбанка". На подобные меры руководители платежных систем пошли после того, как США в ответ на присоединение Крыма к РФ ввели санкции против высокопоставленных российских чиновников и банка "Россия".

В ответ на это Владимир Путин подписал закон о создании национальной системы платежных карт. В соответствии с ним, новая система будет создана в форме ОАО, где 100% акций будут принадлежать Банку России. Закон также вводит понятия "национально значимая платежная система" и "иностранная платежная система".

При этом операторов международных платежных систем обяжут внести на специальный счет в Банке России взнос в размере 25% от среднедневного оборота. Отказаться от депозита могут только "национально значимые" системы, у которых должны быть процессинговые центры в РФ и не менее 25% российских разработок в составляющих чипов.