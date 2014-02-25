В Москве пройдет акция "Скажи что-нибудь хорошее!"

Признаться в любви или попросить прощения на весь мир можно 27 и 28 февраля. В рамках Городского Масленичного фестиваля в центре Москвы пройдет акция Позитивный микрофон: "Скажи что-нибудь хорошее!".

Микрофон, с помощью которого каждый сможет поделиться радостью с миром, сделать признание в любви, попросить прощения или поблагодарить кого-либо, установят сразу на трех городских площадках - на площади у ЦУМа, в Камергерском переулке и в Новопушкинском сквере (на Пушкинской площади). Акция будет проходить с 17.00 до 19.30. Создавать весеннее позитивное настроение будут не только горожане, но и уличные театры с актерами-аниматорами.

"Поскольку современное общество захлебывается в потоке негативной информации, основная цель нашего проекта — бросить людям "спасательный круг", напомнить о силе позитивного мышления, о спасительной силе радости и направить внимание людей на то, сколько прекрасного и вдохновляющего вокруг нас. Давайте начнем учиться прямо сейчас думать позитивно и говорить друг другу только хорошее!", - сказала основатель движения "Скажи что-нибудь хорошее", психолог, писатель и продюсер Татьяна Огородникова.

Из самых "позитивных выступлений" участников акции будет смонтирован фильм, который можно будет увидеть 1 марта на экране у большой сцены в Коломенском, а 2 марта - на m24.ru, в Instagram и в социальных сетях.

Торжественное открытие Позитивного микрофона состоится 27 февраля в 17.30 на площади у ЦУМа.