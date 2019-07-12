Человек-паук стал частью киновселенной Marvel и появится в "Мстителях"

Фото: marvel.wikia.com

Человек-паук стал частью киновселенной Marvel и появится уже в картине "Первый мститель: Гражданская война". Российская премьера фильма состоится 6 мая 2016 года. Об этом сообщает Marvel.

Sony объявила, что что у франшизы будет "новое креативное направление", так что участие в фильме Эндрю Гарфилда и режиссера Марка Уэбба маловероятно. Выбор "Гражданской войны" не случаен - человек-паук играет в событиях этого комикса одну из ключевых ролей.

Из-за присоединения к киновселенной Marvel Человека-паука, релизы некоторых фильмов студии будут сдвинуты. Так, премьера "Тор: Рагнарек" перенесена с 28 июля на 3 ноября 2017 года, а релиз фильма "Черная пантера" передвинули с 3 ноября 2017-го на 6 июля 2018 года. "Капитан Марвел" выйдет 2 ноября 2018 года, а "Нелюди" - 12 июля 2019.

Премьеры двух частей "Мстителей 3" остались прежними: 4 мая 2018-го и 3 мая 2019 года.

У Sony остаются права на фильмы, посвященные только Человеку-пауку. Компания продолжит финансировать и заниматься дистрибуцией лент, а также будет принимать креативные решения. При этом над фильмами будут работать совместно: от Sony - Эми Паскаль, от Marvel - Кевин Файги.

После "Первого мстителя" компания Sony планирует выпустить фильм, полностью посвященный Человеку-пауку (28 июля 2017 года). Marvel, в свою очередь, рассматривает возможность появления в будущих фильмах о Человеке-пауке других героев киновселенной.

Немного информации о "Мстителях"

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