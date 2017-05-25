Москва призвала остановить поток "лжи" в отношении посла в США

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фейками репортажи телеканала CNN, в которых посол РФ в США Сергей Кисляк назван "шпионом и вербовщиком", передает РИА Новости.

По ее словам, посла называли так в репортажах CNN от 2, 3, 4 марта, 6 апреля, 10 мая.

"Мы неоднократно с нашей стороны высказывали абсурдность и недопустимость подобных утверждений", – подчеркнула Захарова.

Такие утверждения направлены на дискредитацию деятельности главы российского дипломатического представительства, считает представитель МИД.