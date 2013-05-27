Мария Шарапова вышла во второй круг "Ролан Гаррос"

Мария Шарапова. Фото: ИТАР-ТАСС

Россиянка Мария Шарапова вышла во второй круг турнира серии Большого шлема "Ролан Гаррос". Шарапова в двух сетах сломила сопротивление представительницы Тайваня Си Су-Вей.

Шарапова не оставила сопернице ни шанса, выиграв со счетом 6:2, 6:1. Матч продолжался менее часа.

Впечатляют и показатели Шараповой, которая выиграла почти 90 процентов мячей с первой подачи и заработала 25 очков собственной активной игрой.

В следующем раунде россиянке предстоит встретиться с канадской теннисисткой Эжени Бушар.