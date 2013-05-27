Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 мая 2013, 22:50

Спорт

Мария Шарапова вышла во второй круг "Ролан Гаррос"

Мария Шарапова. Фото: ИТАР-ТАСС

Россиянка Мария Шарапова вышла во второй круг турнира серии Большого шлема "Ролан Гаррос". Шарапова в двух сетах сломила сопротивление представительницы Тайваня Си Су-Вей.

Шарапова не оставила сопернице ни шанса, выиграв со счетом 6:2, 6:1. Матч продолжался менее часа.

Впечатляют и показатели Шараповой, которая выиграла почти 90 процентов мячей с первой подачи и заработала 25 очков собственной активной игрой.

В следующем раунде россиянке предстоит встретиться с канадской теннисисткой Эжени Бушар.

Мария Шарапова Ролан Гаррос

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика