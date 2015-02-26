Мария Шарапова вышла в четвертьфинал турнира в Мексике

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Россиянка Мария Шарапова вышла в четвертьфинал теннисного турнира WTA в мексиканском городе Акапулько. Призовой фонд соревнований составляет 250 тысяч долларов.
В матче второго круга Шарапова обыграла спортсменку из Колумбии Мариану Дуке-Мариньо со счетом 6:1, 6:2. Поединок продолжался чуть более часа.
Шарапова сделала два эйса и столько же двойных ошибок. Примечательно, что россиянка почти в два раза превзошла соперницу по общему количеству выигранных очков.
В четвертьфинальном поединке Шарапова померится силами со словачкой Магдаленой Рыбариковой. Матч состоится 27 февраля.
В настоящее время Мария Шарапова является второй ракеткой мира.