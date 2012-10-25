Шарапова одолела Радваньску в матче Итогового чемпионата WTA

Мария Шарапова. Фото: ИТАР-ТАСС

В Стамбуле состоялся матч Итогового чемпионата WTA между россиянкой Марией Шараповой и польской теннисисткой Агнешкой Радваньской. В трехсетовом поединке сильнее оказалась представительница России - 5:7, 7:5, 7:5.

Первый сет проходил в равной борьбе. Теннисистки брали свою подачу вплоть до счета 6:5 в пользу Радваньски, когда Шараповой не удалось попасть мячом в корт, сообщает "Р-Спорт".

Во второй партии преимущество переходило от одной теннисистки к другой. Сначала чужую подачу удалось взять Шараповой, затем со счетом 4:2 повела Радваньска, но в итоге россиянке удалось отыграть свою подачу и добиться победы в партии - 7:5.

В третьем сете картина игры не изменилась. Обе теннисистки по очереди выигрывали чужую подачу. В итоге со счетом 7:5 победу одержала Шарапова, поставившая эйсом точку в матче.

Отметим, что Шарапова совершила 7 эйсов и 10 двойных ошибок.