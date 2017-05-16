Теннисистке Шараповой отказали в участии на Roland Garros

Фото: ТАСС/Daniel Maurer/DPA

Двукратная победительница Roland Garros российская теннисистка Мария Шарапова не сможет выступать в Открытом чемпионате Франции. Спортсменка не получит wild card ни в квалификации, ни в основной сетке, сообщил президент Федерации тенниса Франции (FFT) Бернар Джудичелли. Он рассказал об этом во время специальной трансляции в официальном аккаунте федерации в Facebook.

Ранее российская теннисистка отбывала 15-месячную дисквалификацию за употребление мельдония. В конце апреля Шарапова провела первый официальный матч после перерыва. Сейчас она занимает 211-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Второй в сезоне турнир Большого шлема, "Ролан Гаррос", пройдет в Париже с 28 мая по 11 июня.