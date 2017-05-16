Форма поиска по сайту

16 мая 2017, 21:47

Теннисистке Шараповой отказали в участии на Roland Garros

Фото: ТАСС/Daniel Maurer/DPA

Двукратная победительница Roland Garros российская теннисистка Мария Шарапова не сможет выступать в Открытом чемпионате Франции. Спортсменка не получит wild card ни в квалификации, ни в основной сетке, сообщил президент Федерации тенниса Франции (FFT) Бернар Джудичелли. Он рассказал об этом во время специальной трансляции в официальном аккаунте федерации в Facebook.

Ранее российская теннисистка отбывала 15-месячную дисквалификацию за употребление мельдония. В конце апреля Шарапова провела первый официальный матч после перерыва. Сейчас она занимает 211-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Второй в сезоне турнир Большого шлема, "Ролан Гаррос", пройдет в Париже с 28 мая по 11 июня.

Марию Шарапову дисквалифицировали в июне 2016 года. Международная федерация тенниса отстранила россиянку на два года, но Спортивный арбитражный суд в Лозанне в октябре сократил ее отстранение до 15 месяцев.

В первом же матче после дисквалификации Мария одолела Роберту Винчи.

