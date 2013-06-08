Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс в финале "Ролан Гарроса"

Мария Шарапова уступила корону Ролан Гарос

В Париже завершился женский финал турнира Открытого чемпионата Франции по теннису "Ролан Гаррос". В нем встретились россиянка Мария Шарапова и американка Серена Уильямс. Поединок, продолжавшийся 1 час 46 минут, закончился победой Уильямс в двух сетах со счетом 6:4, 6:4.

Таким образом, Серена Уильямс во второй раз стала победительницей "Ролан Гаррос". Впервые она выиграла этот турнир 11 лет назад, в 2002 году.

Последний раз Шарапова выигрывала у Уильямс в 2004 году. С тех пор они провели 12 матчей, победа в которых доставалась американке.

Мужской финал "Роллан Гарроса" состоится в воскресенье, 9 июня. В нем встретятся испанцы Давид Феррер и Рафаэль Надаль.