В Индийском океане нашли предположительно обломок пропавшего Boeing

На французском острове Реюньон в 700 километрах от Мадагаскара нашли обломок самолета, предположительно принадлежащий пропавшему весной 2014 Boeing, сообщает Reuters.
По мнению экспертов, на берег выбросило волной элерон-закрылок, который используется на самолетах Boeing-777. Пока неизвестно, принадлежит ли кусок крыла пропавшему лайнеру. Французские власти уже приступили к расследованию этого случая.
Между тем руководство Malaysia Airlines, чей самолет пропал и не был найден, уже попросило не делать поспешных выводов относительно обломка.
Как сообщает ТАСС, компания работает над проверкой информации о найденном элементе.
Напомним, Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший по маршруту Куала-Лумпур - Пекин, пропал с экранов радаров 8 марта 2014 года примерно через час после вылета. На борту самолета находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа.
По данным следствия, самолет по не установленной пока причине изменил курс, после чего упал в Индийский океан.
Пропажа самолета считается одной из самых больших загадок в истории авиации.