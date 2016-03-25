Минтранс России проверит в апреле все аэропорты Египта

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Минтранс России планирует проверить в апреле все аэропорты Египта на предмет авиационной безопасности. Об этом заявил министр транспорта Максим Соколов, сообщает МИА "Россия сегодня".

По словам Соколова, проверки коснутся всех аэропортов, включая каирский.

Ранее m24.ru сообщало, что в египетских аэропортах будут работать российские специалисты. Это произойдет после возобновления авиасообщения между двумя странами.

"Специалисты в аэропортах будут находиться не только в период проверки, но и после открытия сообщения. Мы готовим межправительственное сообщение с египетскими авиационными властями о том, в каких условиях будут работать наши специалисты в дальнейшем", – рассказал министр транспорта России Максим Соколов.

В настоящее время прямое авиасообщение между Россией и Египтом отсутствует. Это произошло после крушения лайнера A321 на Синае в результате теракта.

Напомним, авиалайнер Airbus 321, следовавший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, разбился 31 октября. На борту сработало самодельное взрывное устройство мощностью до полутора килограммов в тротиловом эквиваленте. В самолете находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не выжил.