Троллейбусы в центре Москвы планируют заменить электробусами

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Троллейбусы на Садовом кольце планируют заменить электробусами, передает корреспондент m24.ru со ссылкой на заместителя мэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова. Закупка нового электротранспорта начнется в 2016 году.

"Считаю, что у Москвы большое будущее в части электробусов. Мы очень хотим покупать электробусы, это достойная замена троллейбусам. К примеру, троллейбусы на Садовом кольце немобильны и создают проблемы для участников дорожного движения", – заявил Ликсутов.

Он добавил, что власти рассчитывают начать замену троллейбусов электробусами на центральных городских улицах. Для этого потребуется несколько сотен транспортных единиц, ведь только на Садовом кольце сейчас курсирует порядка 40 троллейбусов.

Отметим, что электробусы уже проходили испытание в столице в апреле этого года. Несколько отечественных транспортных средств курсировали по городу без пассажиров. Во время испытания с имитацией полной загрузки пассажирского салона электробус проходил на одной зарядке практически до полной разрядки 220-280 километров.

Тогда сообщалось, что первые электробусы с пассажирами начнут курсировать по улицам Покровка и Маросейка.