Московскую кольцевую железную дорогу реконструируют к 2015 году

Фото: ИТАР-ТАСС

Власти планируют приступить к реконструкции Московской кольцевой железной дороги (МКЖД) в конце 2012 года. Работы начнутся на участке Пресня - Канатчикова дача.

Стоимость работ по созданию железнодорожной инфраструктуры, электрификации, строительству дополнительных путей составит 54 миллиарда рублей, сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов. Он отметил, что эти деньги выделены из федерального бюджета.

Ликсутов сказал, что подвижной состав будет стоить примерно 10 миллиардов рублей.

Заммэра подчеркнул, что Московскую кольцевую железную дорогу запустят в 2015 году. По словам Ликсутова, МКЖД сможет перевозить ежегодно от 250 до 285 миллионов пассажиров.

"Это фактически новая линия метро, еще одно полноценное кольцо", – передает "Интерфакс" слова заммэра.

Длина МКЖД составит 54 км. Железная дорога будет включать 31 остановку, в том числе 18 пересечений со станциями метро. На МКЖД будут курсировать электропоезда с интервалами в часы пик до 5 минут.