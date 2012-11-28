Поезда Белорусского направления следуют с увеличенным интервалом

На Белорусском направлении МЖД поезда ходят с увеличенным интервалом

Поезда на Белорусском направлении Московской железной дороги следуют с увеличенным интервалом.

Это связано с тем, что один из пассажирских поездов наехал на посторонний предмет, сообщил представитель пресс-службы МЖД.

"По предварительной информации, сегодня в 7.50 на 15-м километре переезда Кунцево - Одинцово Белорусского направления на пути был наложен посторонний предмет, что привело к наезду на него пассажирского поезда №2 с сообщением Минск - Москва. В результате был поврежден соединительный рукав между локомотивом и первым вагоном", - рассказал собеседник агентства.

По словам сотрудника пресс-службы, поезд осмотрели, чтобы определить возможность его дальнейшего следования. На это время движение электричек было прервано. В 8.44 состав был отправлен своим ходом до Москвы, и движение возобновилось.

"В результате инцидента электропоезда Белорусского направления следуют вариативным графиком с увеличенным интервалом до 25 минут", - отметил представитель МЖД. По его словам, сейчас диспетчерская служба принимает меры для восстановления движения.