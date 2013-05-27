На Киевском направлении МЖД реконструируют железнодорожный переезд

Фото: ИТАР-ТАСС

Департамент строительства объявил открытый конкурс на выполнение проектных работ по реконструкции железнодорожного переезда на Киевском направлении МЖД со строительством автодорожного путепровода, следует из материала портала "Московские торги".



На данном участке появятся одноуровневая и двухуровневая транспортные развязки и автодорожный путепровод. Проектом предусмотрена реконструкция улиц районного и местного значения и съездов, а также установка шумозащитных экранов, перекладка дождевой и городской канализаций, водопровода, теплосети, сетей связи, газопровода, сетей уличного освещения и переустройство железнодорожных инженерных коммуникаций.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет более 150 миллионов рублей. Подведение итогов конкурса состоится 4 июля.

Победитель конкурса должен выполнить работы не более чем за полгода со дня подписания госконтракта, отмечается в тексте.