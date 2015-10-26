Форма поиска по сайту

26 октября 2015, 17:49

Железнодорожный переезд в Одинцовском районе закроют на два дня

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

В Одинцовском районе Московской области во вторник, 27 октября, для движения автотранспорта закроют железнодорожный переезд на 9 километре перегона Голицыно – Звенигород Белорусского направления. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Переезд, расположенный между остановочными пунктами Скоротово и Хлюпино, будет закрыт на ремонтные работы с 8.00 27 октября до 19.00 29 октября.

Железнодорожники разберут плиты переездного настила, заменят рельсошпальную решетку, проведут выправку пути. Также планируется произвести ремонт асфальтового покрытия и регулировку резинокордового настила.

Напомним, в Раменском районе Московской области будет ограничено движение по железнодорожному переезду на 50 километре. Ограничения будут действовать в ночь с 27 на 28 октября.

Данный переезд располагается между остановочными пунктами "47 километр" и "Совхоз" Казанского направления МЖД. Он соединяет трассу А102 с Шоссейной улицей.

