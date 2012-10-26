На Курском направлении МЖД произошел сбой в движении поездов

Фото: ИТАР-ТАСС

На Курском направлении Московской железной дороги из-за повреждения контактного провода произошел сбой в движении поездов.

В районе станции Гривно в 17:15 из-за шквалистого ветра оборвался контактный провод. Это вызвало сбой в движении пригородных и пассажирских поездов, сообщается в пресс-релизе МЖД.

Сейчас поезда идут только по одному пути с отставанием от графика. Их перемещением управляют диспетчеры. На месте аварийной ситуации работают оперативные службы.

Пока не известно, когда будет восстановлено нормальное движение поездов.

Московская железная дорога приносит извинения пассажирам за временные неудобства, вызванные погодными условиями.