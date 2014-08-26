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Ж/Д и вокзалы

26 августа 2014, 10:30

Из-за ремонта меняется движение поездов на нескольких направлениях МЖД

МЖД электрички ремонты изменение расписания ж/д и вокзалы

Фото: ИТАР-ТАСС

Из-за проведения плановых ремонтных работ на МЖД меняется расписание движения некоторых электропоездов, передает пресс-служба предприятия.

С 12 до 15 на станции "Люблино-сортировочная" Курского направления 28 и 29 августа на участках "Москва-пасс. Курская – Подольск", "Москва-пасс. Курская – Люблино-сорт. Сев.", "Москва-пасс. Курская – Царицыно", "Москва-Каланчевская – Люблино-сорт. Южн." и "Люблино-сорт. Южн. – Подольск" из расписания выводятся все пригородные поезда, курсирующие не в часы пик.

Кроме того, изменится время отправления электричек №6239, №6123, №6282 и №6656.

На Белорусском направлении пройдут работы на станции Гагарин. 29 августа, а также с 1 по 5 сентября отменяются две электрички отправлением со станции "Москва-пасс". в 09.56 и отправлением со станции "Кубинка-1" в 11.26.

Помимо этого, с 20.20 часов 30 августа до 06. 20 31 августа, не будут ходить некоторые поезда на участках: "Москва – Кубинка-1", "Москва – Одинцово", "Москва – Голицыно", "Москва – Можайск", "Москва – Звенигород", "Перерва – Голицыно", "Перерва – Кубинка-1", "Перерва – Подольск", "Голицыно – Щербинка", "Голицыно – Люблино", "Щербинка – Подольск", "Одинцово – Кубинка-1", "Кунцево-1 – Кубинка-1".

С 28 августа по 5 сентября по рабочим дням железнодорожники будут проводить работы по комплексной реконструкции участка Большого кольца "81км – Дмитров – Икша – Поварово". Поэтому из расписания уберут по два электропоезда на участке "Поварово-3 – Икша", "Поварово-3 – Яхрома" и "Александров-1 – Икша".

В ночь с 29 на 30 не будут курсировать и две электрички на участке "Яганово – Непецино". С 30 на 31 августа, с 5 на 6 и с 6 на 7 сентября несколько электропоездов сообщением "Куровская – Детково", "Куровская – Михнево", "Детково – Поварово-2", "Жилево – Непецино" будут отправляться и прибывать раньше или позже установленного графика.

А вот в Рязанском регионе продолжатся работы на перегоне "Чемодановка – Кораблино". В связи с этим с 29 августа по 5 сентября по рабочим дням не будут ходить электрички №6305 и №6304.

Все изменения размещены на вокзалах и остановочных пунктах МЖД.

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