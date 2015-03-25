"Дачные" электрички начнут курсировать с 29 марта

С 29 марта столичные железнодорожники вводят в расписание так называемые "дачные" электрички, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.
Речь идет о поездах, которые проходят через районы крупных дачных массивов и садовых товариществ на территории Подмосковья и близлежащих областей.
"В основном это электропоезда, которые назначены на пятницу и на выходные дни", – говорится в сообщении.
Кроме того, для удобства дачников некоторым поездам продлят маршрут следования и добавят дополнительные остановки в пути следования. В управлении железной дороги подчеркнули, что с 29 марта на всех направлениях столичной магистрали произойдут изменение в расписании движения пригородных электропоездов.
Ссылки по теме
- График движения электричек изменится на трех направлениях МЖД
- С 24 марта меняется движение поездов на участке Москва-Крюково
"Самые серьезные изменения внесены в расписания движения пригородных электропоездов Белорусского и Савеловского, Курского и Рижского направлений. Это связано с тем, что в последнее воскресенье марта переходят на "летнее время" соседние с Россией страны", – отметили в ведомстве.
Железнодорожники обращаются к пассажирам с просьбой быть внимательными при выборе маршрута и времени отправления электропоездов.
Сайты по теме