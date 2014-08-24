На Белорусском направлении МЖД задерживаются электрички

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Электрички на Белорусском направлении Московской железной дороги следуют с увеличенными интервалами. Это связано с повреждением кабеля, возникшем утром на перегоне Кунцево 2 - Усово, сообщает пресс-служба МЖД.

В воскрсенье, 24 августа, в 11.33 несколько светофоров, расположенных между станциями "Кунцево 2" и "Усово", показывали красный свет. На место происшедствия оперативно выехали специалисты, которые установили, что нештатная ситуация в работе устройств произошла из-за повреждения кабеля. По предварительной информации, ЧП случилось из-за сторонней организации, строящей автомобильную развязку неподалеку.

Движение поездов осуществляется по приказу поездного диспетчера. Несколько электричек Белорусского направления МЖД следуют с опозданием.

Железнодорожники делают все, чтобы задержанные поезда прибыли в конечный пункт с минимальным отклонением от графика.

Напомним, что на Белорусском направлении 26 и 27 августа будут ремонтировать пути на перегоне Можайск - Дорохово. Из расписания выведут несколько электричек до Дорохово, Можайска и Кубинки, курсировавших не в "час пик".