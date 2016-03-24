Более ста человек погибли на МЖД с начала года

Фото: m24.ru

Более ста человек погибли на Московской железной дороге с начала года. Всего было травмировано 216 человек, сообщает пресс-служба ЦППК.

Основными причинами травматизма являются переход железнодорожных путей в неустановленном месте и электротравмы "зацеперов". Очень многие пассажиры просто не замечают приближающийся поезд из-за наушников.

Стоит отметить, что за прошлый год на МЖД было зафиксировано 1,1 тысячи фактов травматизма. Погибли 624 человека.

Напомним, в начале февраля сотрудник УВД на московском метрополитене попал под поезд на подмосковной станции Павшино. Мужчина упал под колеса электрички и скончался на месте от полученных травм.

Аналогичные инциденты не являются большой редкостью. 15 января на станции Гражданская Рижского направления Московской железной дороги нетрезвый мужчина попал под поезд.

Он перебегал пути перед идущим поездом и был травмирован. До приезда скорой помощи поезд стоял, так как мужчина лежал на путях.