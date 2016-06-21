Форма поиска по сайту

21 июня 2016

На Рижском направлении МЖД назначили дополнительную остановку

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

По просьбам пассажиров Центральная ППК назначила дополнительную остановку на Рижском направлении Московской железной дороги, сообщает пресс-служба компании.

Остановку назначили электричке № 6013 Москва Рижская – Шаховская на остановочном пункте 50-й километр. В связи с этим с 23 июня незначительно изменится расписание электропоездов. Ознакомиться с ним можно на сайте ЦППК.

Столица рассматривает возможность строительства дополнительной остановки на Рижском направлении железной дороги. Новая платформа может появиться в районе бывшего Тушинского аэродрома.

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, с ее помощью можно будет сделать пересадку на МКЖД. Проектные работы уже ведутся.

