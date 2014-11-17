Из-за ремонта 30 ноября отменят четыре аэроэкспресса до Шереметьева

Фото: ТАСС/ Андрей Америков

В ночь с 29 на 30 ноября будут отменены четыре аэроэкспресса до Шереметьева из-за ремонта на МЖД, сообщает пресс-служба компании "Аэроэкспресс".

Речь идет о рейсах отправлением в 21.30, 22.30, 23.30 и 00.30. Помимо этого, в ночь с 29 на 30 ноября отменяются четыре аэроэкспресса из Шереметьева отправлением в 21.00, 22.00, 23.00 и 00.00.

Напомним, что в 2015 году до столичных аэропортов и обратно начнут курсировать новые двухэтажные аэроэкспрессы. Они смогут перевозить в полтора раза больше пассажиров, сообщил Сергей Собянин во время осмотра первого поезда, прибывшего в Россию из Белоруссии.

"Вагон нового поколения позволяет увеличить количество пассажиров. Только в этом году аэроэкспрессами воспользовались 18 миллионов человек. Сегодня пассажир имеет возможность в короткие сроки добраться до аэропорта, – отметил мэр Москвы. – Надеюсь, что за 3-4 года будет обновлен весь подвижной состав аэроэкспрессов".

Напомним, контракт на поставку новых поездов был заключен в мае 2013 года со швейцарской Stadler Bussnang AG. Компания должна поставить до 2016 года 172 вагона. Стоимость контракта составляет 685 миллионов евро. По планам, четыре состава соберут в Швейцарии, а 21 – на сборочном предприятии Stadler в Белоруссии.

Что касается самих поездов, то они адаптированы к российским условиям: широкой колее и низким температурам. Срок эксплуатации – до 40 лет. Они смогут разгоняться до 160 км/ч. 16 из них четырехвагонные, а девять состоят из шести вагонов. В часы пик аэроэкспрессы будут компоноваться по принципу 4+4 или 4+6, их максимальная вместимость – 1096 мест.

У пассажиров будет возможность размещать багаж под креслами и пользоваться Wi-Fi. Также в поездах установят вакуумные туалеты и розетки в каждом вагоне. Для людей с ограниченными возможностями предусмотрены отдельные места и механический подъемник.

После окончания испытаний в 2015 году начнутся регулярные перевозки по маршруту "Павелецкий вокзал – аэропорт Домодедово", а до конца следующего года новые поезда выйдут на маршрут "Белорусский вокзал – аэропорт Шереметьево". До Внукова электрички начнут курсировать в первом полугодии 2016 года. Отметим, что от вокзалов до аэропортов Внуково и Шереметьево можно добраться за 35 минут, а до Домодедово – за 45 минут.