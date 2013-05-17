Форма поиска по сайту

17 мая 2013, 14:36

Транспорт

На МЖД будут курсировать двухэтажные пассажирские вагоны

Фото: ИТАР-ТАСС

С июля 2013 года по Московской, Юго-Восточной и Северо-Кавказской железным дорогам будут курсировать двухэтажные пассажирские вагоны. Эти вагоны будут включены в состав ускоренного поезда № 104 Москва - Адлер.

Об этом сообщает Агентство транспортных новостей со ссылкой на главу Юго-Восточной региональной службы развития пассажирских сообщений Вячеслава Прокофьева.

Отмечается, что двухэтажный пассажирский вагон рассчитан на 64 человека, он оснащен тремя биотуалетами и способен развивать скорость до 160 километров в час.

Ремонт двухэтажных вагонов будет производиться на станции Мичуринск-Воронежский Юго-Восточной железной дороги, здесь же будет производиться технический осмотр, текущий и отцепочный ремонт, маневровая работа и, при необходимости, смена колесных пар.

