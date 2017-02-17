Расписание электричек МЖД изменится в конце февраля

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В период празднования Дня защитника Отечества изменится расписание пригородных столичных электричек, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

В некоторых составах также увеличится число вагонов.

Движение электричек в Московском транспортном узле организуют следующим образом:





22 февраля – расписанием пятницы

23, 24, 25 февраля – расписанием субботы

26 февраля – расписанием воскресенья

22 февраля на Казанском направлении МЖД будут курсировать два экспресса между Москвой и Рязанью и один экспресс Москва – Голутвин, которые обычно совершают рейсы по пятницам.

На Киевском направлении изменится график движения двух экспрессов, курсирующих по пятницам и воскресеньям. № 7087/7088 сообщением Москва – Калуга-1 назначен с 22 по 26 февраля, № 7097/7098 сообщением Калуга-1 – Москва будет отправляться только 22 и 26 февраля, как и электричка №7083/7084.

На маршруте Москва – Александров Ярославского направления с 23 по 26 февраля появится два экспресса. № 7074 будет отправляться из Москвы в 18:05 во все дни, кроме суббот, а № 7071 будет ездить из Александрова в 05:55 ежедневно, кроме воскресенья.

На Савеловском направлении экспрессы выходного дня № 7032 Москва – Дубна и № 7033 Дубна – Москва будут курсировать все дни праздников – с 23 по 26 февраля.

Изменения коснутся и поездов дальнего следования. Количество рейсов "Сапсанов" увеличится в период с 22 по 26 февраля. Несколько поездов, курсирующих только по выходным, будут ходить ежедневно. Всего РЖД запустит 59 дополнительных поездов по наиболее востребованным направлениям в период с 19 по 27 февраля. Дополнительные поезда запустят из Москвы в Казань, Чебоксары, Белгород, а также из Санкт-Петербурга в Мурманск, Орел, Курск и по другим маршрутам.

