15 ноября 2016, 14:55

Транспорт

Московскую железную дорогу очищают от снега круглосуточно

Фото: ТАСС/Елена Нагорных

Более сорока единиц спецтехники и полутора тысяч железнодорожников привлечены к очистке Московской железной дороги от снега, сообщает пресс-служба РЖД.

Работы по очищению железнодорожного полотна от снега ведутся непрерывно круглые сутки.

Снегоуборочная техника курсирует по специально разработанному графику, не создавая помех движению поездам дальнего следования и пригородного сообщения.

В ночь на 15 ноября на Московской железной дороге работало 36 единиц спецтехники. От снега очистили 362 километра пути, убрали более 13,5 тысяч кубометров снега.

