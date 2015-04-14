Количество несчастных случаев на МЖД снизилось

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Количество несчастных случаев на Московской железной дороге в первом квартале текущего года снизилось на 8 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, сообщает пресс-служба МЖД.

Случаи травмирования в Москве уменьшились на 27 процентов. А на 35 процентов снизился уровень травматизма несовершеннолетних.

Основная причина травмирования людей – хождение по путям в неположенном месте перед близко идущим поездом. Это 87 процентов от общего количества случаев. Среди других причин попытка взобраться на платформу или спрыгнуть с нее, падение с крыши вагона, нахождение на пешеходном настиле во время движения поезда.

Напомним, в феврале на железнодорожной станции "Матвеевская" поезд насмерть сбил девушку, которая пыталась попасть на платформу "зайцем".

Юноша и две девушки шли по железнодорожным путям, чтобы забраться на платформу станции. В это время к остановочному пункту подъезжал пассажирский поезд.

Машинист применил экстренное торможение, подал световые и звуковые сигналы. Два подростка успели залезть на платформу, а девушка была смертельно травмирована.

Еще один случай произошел вечером 14 февраля в районе железнодорожной станции Щербинка Курского направления МЖД. Там поезд насмерть сбил 40-летнего мужчину и женщину. Они шли пешком к платформе вдоль путей.