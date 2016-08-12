Движение электричек на Рижском направлении МЖД изменится из-за гонок DTM

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Расписание движения пригородных электропоездов на Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД) изменится 20 и 21 августа, сообщает пресс-служба Центральной пригородный пассажирской компании (ЦППК).

Изменения связаны с проведением российского этапа международной гоночной серии DTM, который состоится на подмосковном автодроме Moscow Raceway.

Свой график поменяют шесть электричек. Еще два поезда временно отменят. Со всеми изменениями можно ознакомиться на сайте перевозчика.

В начале августа на Рижском направлении уже частично менялось расписание электричек. Это было сделано для улучшения качества обслуживания пассажиров.