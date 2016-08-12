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Новости

12 августа 2016, 16:44

Ж/Д и вокзалы

Движение электричек на Рижском направлении МЖД изменится из-за гонок DTM

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Расписание движения пригородных электропоездов на Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД) изменится 20 и 21 августа, сообщает пресс-служба Центральной пригородный пассажирской компании (ЦППК).

Изменения связаны с проведением российского этапа международной гоночной серии DTM, который состоится на подмосковном автодроме Moscow Raceway.

Свой график поменяют шесть электричек. Еще два поезда временно отменят. Со всеми изменениями можно ознакомиться на сайте перевозчика.

В начале августа на Рижском направлении уже частично менялось расписание электричек. Это было сделано для улучшения качества обслуживания пассажиров.

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