Поезд столкнулся с оставленной на путях иномаркой

Фото: ТАСС/ Артем Коротаев

Поезд столкнулся с оставленным на железнодорожном переезде автомобилем, сообщает пресс-служба МЖД.

Авария произошла на 67 км Казанского направлении МЖД (переезд расположен возле станции Фаустово). Неизвестные оставили на путях автомобиль Mitsubishi Lancer.

Машинист пригородного поезда заметил брошенную иномарку и применил экстренное торможение. Однако расстояние было маленьким, и столкновения избежать не удалось.



По предварительной информации, пострадавших нет, из пассажиров и членов локомотивной бригады за медпомощью никто не обращался.

В результате ДТП стали неисправны два пути. В 22.18 железнодорожники восстановили движение по первому главному пути, а в 22.45 – по второму. Кроме того, авария нарушила график движения ряда пассажирских и пригородных поездов.