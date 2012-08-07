В ж/д кассах начнут продавать билеты на любые направления МЖД

ИТАР-ТАСС

Железнодорожные кассы Москвы начнут продажу билетов на пригородные электропоезда всех направлений, передает РИА Новости. Сейчас эта услуга работает в тестовом режиме.

С 27 июля в кассах Ярославского вокзала (№ 24 и № 25) и на станции Мытищи (билетные кассы № 7, № 14) пассажиры могут купить билеты на электрички Казанского, Курского, Горьковского, Киевского, Павелецкого, Белорусского, Рижского и Савеловского направлений.

Приобрести можно все виды действующих проездных документов: разовые и абонементные билеты на обычные пригородные электропоезда, а также на "Спутники" и "Экспрессы".

В перспективе ОАО "Центральная ППК" планирует ввести данную услугу во всех кассах московского железнодорожного узла.