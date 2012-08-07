Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

07 августа 2012, 14:32

В ж/д кассах начнут продавать билеты на любые направления МЖД

МЖД электрички власть ж/д и вокзалы

ИТАР-ТАСС

Железнодорожные кассы Москвы начнут продажу билетов на пригородные электропоезда всех направлений, передает РИА Новости. Сейчас эта услуга работает в тестовом режиме.

С 27 июля в кассах Ярославского вокзала (№ 24 и № 25) и на станции Мытищи (билетные кассы № 7, № 14) пассажиры могут купить билеты на электрички Казанского, Курского, Горьковского, Киевского, Павелецкого, Белорусского, Рижского и Савеловского направлений.

Приобрести можно все виды действующих проездных документов: разовые и абонементные билеты на обычные пригородные электропоезда, а также на "Спутники" и "Экспрессы".

В перспективе ОАО "Центральная ППК" планирует ввести данную услугу во всех кассах московского железнодорожного узла.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать