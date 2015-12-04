График ряда электричек на Горьковском направлении изменится на выходные

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

График движения ряда электричек на Горьковском направлении частично изменится, сообщает пресс-служба МЖД.

Изменения произойдут в предстоящие выходные, с субботы на воскресенье, из-за строительства пешеходного тоннеля. Там появится переход, позволяющий пересечь железную дорогу без выхода на пути. При планировании работ учитывалась значимость пригородного железнодорожного сообщения для населения в будние дни, поэтому железнодорожники специально приняли решение организовать их в выходные с 18:50 5 декабря до 7:50 6 декабря.

На 3, 5 и 1 главных путях пройдут поэтапные работы по снятию разгружающих пролетных строений пешеходного моста. Поезда будут ходить по специальному графику, который позволит поочередно по одним и тем же путям пропускать составы в оба направления.

На участке Москва – Балашиха из расписания будут выведены шесть пригородных поездов, курсирующих ранним утром и вечером: три по направлению из Москвы и столько же – в Москву. Электрички №6803 (сообщением Электрогорск – Москва) и №6608 (Москва – Фрязево) проследуют по укороченному маршруту – выводятся на участке Москва – Железнодорожная. Некоторые пригородные поезда будут отправляться в рейс раньше или позже установленного графика.

Напомним, с начала 2015 года в Московской области отремонтировали 135 железнодорожных переездов. Это на 21 переезд больше, чем было запланировано изначально.

При этом на 12 переездах был проведен капитальный ремонт. Кроме того, в 2015 году было открыто движения на путепроводах в городах Ступино, Павловский Посад, Долгопрудный, а также в Одинцовском районе Московской области. Годом ранее путепроводы были открыты в населенных пунктах Селятино и Белые Столбы.

Железнодорожники намерены расширить географию применения специальных противотаранных устройств, которыми на Московской железной дороге впервые были оборудованы переезды Горьковского направления. В планах установить еще 16 таких систем безопасности: на переездах на участке Москва – Красное и на маршрутах поездов "Аэроэкспресс".

Всего в Подмосковье расположено 390 железнодорожных переездов, находящихся в ведении Московской железной дороги.