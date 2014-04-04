График движения некоторых пригородных поездов изменится в апреле

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Московская железная дорога изменит график движения некоторых пригородных поездов из-за плановых ремонтно-путевых работ, сообщает пресс-служба МЖД.

На Павелецком направлении ремонтные работы проведут 6,12 и 13 апреля. В связи с этим поезда временно не будут следовать по участку Ступино – Кашира, а 19 апреля из расписания выведут по одной электричке направлением из Москвы и обратно.

На перегоне Бирюлево – Домодедово 7 и 9 апреля поезда № 6206, 6006, 6510, 6308, и 6612 будут делать остановки на станциях "Калинина" и "Булатниково" только в "часы пик".

На Казанском направлении ремонтные работы будут проходить с 9 по 11 апреля. В эти дни поезда выведут на участке Голутвин – Рязань-1.

На участках Дорохово – Можайск и Дорохово – Бородино Белорусского направления из расписания также будут выведены несколько электричек.

Со всеми изменениями в расписании пассажиры смогут ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах МЖД.