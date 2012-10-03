За восемь месяцев на МЖД введены в эксплуатацию 12 новых электричек

Фото: ИТАР-ТАСС

За восемь месяцев этого года Московская железная дорога получила двенадцать новых электричек из четырнадцати, в каждой из них по одиннадцать вагонов серии ЭД4М.

Они оснащены современными биотуалетами, камерами видеонаблюдения и системой кондиционирования воздуха. Все новые поезда произведены на Демиховском машиностроительном заводе в Орехово-Зуевском районе Московской области.

"В этом году большинство составов приписаны к депо Домодедово, по одному электропоезду отправлено в депо Железнодорожная и Москва-2. Вагоны трех новых электричек прошли модернизацию и были переведены в категорию второго класса. Сейчас они курсируют как экспрессы на Белорусском направлении МЖД", - говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, новые электропоезда отправятся на наиболее загруженные направления магистрали.