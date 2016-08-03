Сообщения о возгорании поезда на Киевском вокзале опровергли

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Информацию о возгорании электропоезда на Киевском вокзале в МЖД не подтвердили. Задымление могло возникнуть в результате брошенной неустановленными лицами непотушенной сигареты, сообщает пресс-служба перевозчика.

Задымление обнаружил машинист пригородного поезда сообщением Москва – Нара за несколько минут до отправления. Локомотивная бригада оперативно устранила задымление, а электропоезд отправился в рейс с минимальным отклонением от расписания – на 4 минуты позже.

Ранее в СМИ появилась информация, что под вагоном поезда произошло возгорание электрокабелей. В результате возгорания никто не пострадал.