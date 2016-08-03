Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 августа 2016, 14:26

Транспорт

Сообщения о возгорании поезда на Киевском вокзале опровергли

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Информацию о возгорании электропоезда на Киевском вокзале в МЖД не подтвердили. Задымление могло возникнуть в результате брошенной неустановленными лицами непотушенной сигареты, сообщает пресс-служба перевозчика.

Задымление обнаружил машинист пригородного поезда сообщением Москва – Нара за несколько минут до отправления. Локомотивная бригада оперативно устранила задымление, а электропоезд отправился в рейс с минимальным отклонением от расписания – на 4 минуты позже.

Ранее в СМИ появилась информация, что под вагоном поезда произошло возгорание электрокабелей. В результате возгорания никто не пострадал.

Ссылки по теме


Сайты по теме


МЖД Киевский вокзал задымление электричка чп ж/д и вокзалы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика