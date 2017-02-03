Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Расписание электричек Савеловского направления изменится с 5 февраля из-за ремонта путей. Об этом сообщается на портале РЖД.

Ремонтные работы будут проводиться с 5 по 14 февраля (кроме 10 и 11 февраля) с 23:00 до 5:00 на первом главном пути перегона Лобня – Марк. Из-за этого на перегоне будет частично изменено расписание ночных электричек, в том числе транзитных, а также "Аэроэкспрессов".

Из расписания будет выведено несколько поездов на участке Москва-Бутырская – Лобня, некоторые электрички выполнят укороченные рейсы. Также временно не будут курсировать два "Аэроэкспресса" отправлением в 23:00 и 00:00 из Москвы и два отправлением в 23:30 и 00:00 в столицу.

Отмечается, что технологические "окна" специально назначены на ночной период, чтобы работы минимально отразились на расписании электропоездов.