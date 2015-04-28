Раз, два, ври: как полицейских проверяют на честность

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Мы много слышали о нем, но мало кто сталкивался с ним в реальности. Его боятся, к встрече с ним готовятся, ему пытаются сопротивляться. У него нет глаз, но он видит все ваши эмоции. У него нет ушей и пальцев, но он чувствует, как вы волнуетесь.

Полиграф – что это на самом деле за машина? Кто управляет им и как трактуют результаты? В рамках специального проекта "Лица порядка" корреспонденты M24.ru побеседовали об этом со старшим психологом УВД по ЮАО, майором внутренней службы Еленой Соколовой.

Фото: M24.ru/Александр Авилов

В чем заключается ваша работа и как вы к ней пришли?

– Я работаю психологом с 2001 года, с 2004-го возглавляю психологическую работу в УВД Южного округа Москвы. Заниматься полиграфом мы стали относительно недавно – это новшество в системе органов внутренних дел. Его начали активно использовать в период переаттестации личного состава в 2011 году.

Кто эти люди, с которыми вы работаете?

– Служба психологов занимается не только диагностическим обследованием кандидатов на службу. Главным образом мы работаем с сотрудниками нашего округа.

Мне также довелось работать с теми, кто вернулся из горячих точек и побывал в экстремальных ситуациях. Было непросто… Сейчас некоторые из них стали руководителями и имеют семьи.

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Где обучают специалистов-полиграфологов?

– Сейчас очень много мест, где учат работать с полиграфом. На гражданке нередко обучают всего в течение двух недель, после чего получаете разрешение – и можете работать. Лично я выступаю за то, чтобы выдавались дипломы установленного образца, и за профессиональное качественное образование.

Работа на полиграфе совместима с практикой психолога?

– На мой взгляд, начиная работать на полиграфе, человек умирает как психолог. Недаром в первый день обучения нас спросили: "Вы готовы к тому, что вы в себе психолога убьете?" И все, кто был не готов, встали и ушли.

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Как вообще работает полиграф?

– Правда у всех своя, а истины не знает никто. Полиграф – это машина, прибор. А что такое прибор? Прибор – это человек, который сидит за ним, именно поэтому нужна серьезная подготовка. Полиграф не выявляет ложь. Он выявляет значимость реакций, значимость затронутых тем, а уже на основании этих данных мы выявляем ложь.

Как работает полиграф

Какая тема сейчас является наиболее значимой для большинства тестируемых?

– Чаще всего это употребление наркотиков. Все дело в том, что на сегодняшний день кандидатами на службу в органы внутренних дел являются молодые люди 1991–1992 года рождения. Тогда разваливался Советский Союз, родителям нередко не хватало денег, дети были предоставлены сами себе. Пропало воспитание, идеологии не стало. Тогда и начался вал наркотических веществ, курить траву казалось нормой. Теперь на смену ей пришли амфетамины и спайсы. Так что тема наркотиков сегодня очень значима.

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Какие показатели фиксирует машина и существуют ли противопоказания для прохождения исследования?

– Машина считывает пульс, давление, показатели органов дыхания и потоотделения. Есть противопоказания: к ним относятся хронические заболевания сердечно-сосудистой системы (например – если в сердце вживлены датчики). При обострении бронхиальной астмы исследование также не проводится, как и при алкогольном или наркотическом опьянении.

Еще противопоказано тестирование беременным женщинам. Вообще, процедура сугубо добровольная – человек должен подписать документ, дающий разрешение на проведение исследования. Впрочем, реального вреда здоровью он не может нанести.

Вы сами выступали в роли испытуемой? Расскажите о своих впечатлениях.

– Чувствовала себя некомфортно. Я понимала, что скрывать мне нечего, но во время исследования было тревожно.

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Можно ли обмануть полиграф?

– Машину обмануть можно, человека – нельзя. Сейчас весь интернет пестрит методами противодействия полиграфу. Но настоящего специалиста не удастся ввести в заблуждение, все эти хитрости легко разоблачить. Вот если человек пять–десять лет занимался дыхательной гимнастикой и умеет задерживать дыхание на две минуты или более, можно немного исказить показатели. Однако и это не поможет ему обмануть специалиста.

Есть ли у полиграфа недостатки?

– В самой машине недостатков нет. Наука не стоит на месте, прибор все время совершенствуется. Например, новые модели оснащены камерой с более высоким разрешением, чем раньше. Реальный недостаток в том, что полиграф используется повсеместно, хотя результаты исследования носят вероятностный характер. В частности, если человек претендует на руководящую должность и отказывается от исследования, его вряд ли назначат.

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Какие личностные качества необходимы специалисту, работающему на полиграфе?

– Необходимо притушить доверие. Мне поначалу хотелось всем верить, не было желания все перепроверять: признался – уже хорошо, на этом можно и остановиться. Потом я стала понимать, что некоторые пытаются меня обмануть. Есть ведь и невербальные признаки лжи.

Вы профессионально выявляете неискренность, это мешает вам в обычной жизни?

– Очень мешает. Многие вещи я подмечаю автоматически. Старшая дочь говорит: "Мама, ты как будто видишь меня насквозь". Но я не могу не видеть, не могу это контролировать. Правда, за своей собственной мимикой в разговоре не слежу – я человек эмоциональный.

Ваша работа связана с большим эмоциональным напряжением. Как вы его сбрасываете?

– Напряжение действительно очень ощутимое. Порой приходишь домой, родные хотят пообщаться или куда-то сходить, а ты хочешь просто тихонько посидеть в машине и помолчать – мы ведь разговариваем с утра до самого вечера.

Иногда мы собираемся с другими психологами и устраиваем сами себе специальные тренинги. Конечно, применяем всевозможные методики релаксации и саморегуляции, дыхательные упражнения. Но, как и все, психолог – это все равно сапожник без сапог.

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Как люди вообще борются с сильным стрессом и как пережить трагедию?

– У каждого стресс свой. От кого-то ушла жена, и он через неделю забудет об этом, а для другого это станет тяжелейшим потрясением. 10–15 лет назад люди вообще не понимали, для чего нужен психолог. Сегодня специалисты работают также в детских садах и школах – все к этому привыкли и уже охотнее идут к ним со своими сложностями. Старослужащие реже обращаются к нам за помощью, но все-таки приходят и они со своими проблемами.

В трудный период к кому лучше обратиться за поддержкой – к психологу или же к близким людям?

– Время лечит все. Человек созревает, чтобы обратиться к профессионалу, если ему больше не с кем поговорить. И все же лучше обратиться к специалисту: он поможет сориентироваться и жить дальше. Друзья, напротив, часто могут навредить. Эмоциональный человек поговорит с приятелями, и ему уже легче. Но проблема от этого не исчезает – она только уходит вглубь. Психолог же не оставит проблему непроработанной.

Беседовали Софья Бассэль и Сергей Блохин