СК предъявил обвинение полицейским, сдававшим в аренду служебные авто

Фото: ИТАР-ТАСС

Следственный комитет предъявил обвинение в превышении должностных полномочий командиру спецполка охраны МВД России и трем его подчиненным.

Их обвиняют в сдаче в аренду полицейских машин. Автомобили, в частности, использовались для перевозки граждан, желающих быстро попасть из аэропорта Домодедово в Москву.

За определенную плату клиенту предоставлялся служебный автомобиль с проблесковыми маячками и водителем в полицейской форме.

На данный момент следствием установлен факт получения преступниками в общей сложности 210 тысяч рублей.

В результате незаконного использования служебного автотранспорта "был дискредитирован авторитет органов внутренних дел и органов государственной власти в целом, существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства", говорится в заявлении СК.

Обвиняемые были задержаны 23 ноября и сейчас находятся под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.