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24 июля 2014, 14:30

МВД проверит возможность раскрытия данных пользователей браузера Tor

МВД браузер Tor

Фото: ИТАР-ТАСС

МВД потратит 4 миллиона рублей, чтобы проверить, можно ли получать данные пользователей браузера Tor. МВД интересует возможность получения технической информации о пользователях и пользовательском оборудовании анонимной сети.

Заказчиком исследования выступило научно-производственное объединение "Специальная техника и связь" Министерства внутренних дел РФ.

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Немецкий браузер Tor был разработан для того, чтобы дать пользователям возможность не раскрывать свои данные во время поиска в интернете, при публикации материалов и отправке сообщений. Он также не позволяет определить, на какие сайты заходили юзеры.

Скрытые сервисы Tor дают пользователям возможность создавать собственные веб-сайты и электронные СМИ, не раскрывая при этом информацию о местоположении. Нередко браузер фигурирует в советах пользователям Рунета по обхождению фильтра Роскомнадзора. Кстати, именно с помощью Tor Эдвард Сноуден передал информацию о программе АНБ PRISM газетам The Washington Post и The Guardian.

Правоохранительные органы также используют Tor для скрытого посещения веб-сайтов, чтобы не оставлять IP-адреса своих учреждений, а также для при проведении спецопераций.

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