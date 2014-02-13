Проверка на алкотестере защитит горожан от дебоширов - эксперт

Полицейские предлагают проверять дебоширов на алкотестерах

Новая инициатива МВД о проверке нарушителей общественного порядка на состояние опьянения поможет защитить горожан от дебоширов, рассказал в эфире радио "Москва FM" член общественного совета при ГУ МВД России по Москве Антон Цветков.

При этом полицейские будут проверять не всех людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, а только тех, кто нарушает общественный порядок на улицах города, подчеркнул он.

Напомним, что полицейские хотят проверять нарушителей на состояние опьянения. Такую поправку МВД подготовило в кодекс об административных правонарушениях. Если ее примут, сотрудники полиции смогут тестировать на алкоголь всех граждан, которые подозреваются в нарушении закона.

При этом участие медиков в процедуре не потребуется – всем постовым и патрульным раздадут переносные алкотестеры. Проверка должна будет проходить в присутствии двух понятых с составлением протокола. По закону, состояние опьянения является отягчающим обстоятельством.

В настоящее время Административный кодекс предусматривает освидетельствование на алкоголь только участников дорожного движения.

Если доработки будут приняты, МВД дополнительно закупит свыше 11 тысяч алкотестеров более чем на 570 миллионов рублей. Их намереваются раздать не только автоинспекторам, но и патрульно-постовым службам, вневедомственной охране и оперативным дежурным.