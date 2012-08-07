"Российская газета": среда, 8 августа 2012 года

Попали в волну

Ректоры ведущих вузов подвели первые итоги вступительной кампании

В "Российской газете" прошла пресс-конференция ректоров, которые рассказали, почему вузы не уложились с зачислением в "первую волну", на какие специальности в этом году будет самый большой конкурс и для чего медвузам экзамен на профпригодность. В этом году впервые госзаказ на подготовку студентов за бюджетные деньги распределялся между учебными заведениями по конкурсу. В итоге 352 тысячи бюджетных мест, которые попали на конкурс, получили 313 государственных и 54 негосударственных высших учебных заведения. В том числе 290 тысяч мест - для студентов-очников. Несмотря на демографический спад и огромное количество заявлений, большинство вузов объявило "вторую волну" набора. В Московский государственный медико-стоматологический университет (МГМСУ) подано 7 тысяч заявлений, но зачисленных в первую волну - единицы. Ректор МГМСУ Олег Янушевич тем не менее не сомневается, что вуз план приема выполнит. В этом году внеконкурсники, в том числе олимпиадники, сироты, инвалиды могли воспользоваться своей льготой лишь один раз. Но из-за того, что в вузах приняты разные правила приема олимпиадников - где-то им засчитывают 100 баллов, а где-то сразу зачисляют, не все ректоры дождались "своих" олимпиадников. Ректор РГГУ Ефим Пивовар уверен: для них нужны единые правила приема, а информация о других льготниках - инвалидах, сиротах, переселенцах должна быть в единой базе данных. А вместо разномастных справок стоит утвердить единый документ государственного образца о праве на льготу.

Ирина Ивойлова, "Российская газета"

Успеть за 30 минут

Росреестр изменил сроки регистрации недвижимости

Росреестр ужимает время, которое гражданин должен потратить на общение с его сотрудниками и получения от них нужных бумаг. Минэкономразвития утвердило административный регламент по предоставлению этой важной для граждан государственной услуги. Речь идет о сведениях из кадастра недвижимости. Регламентом утверждены формы запросов о предоставлении копии документа, на основании которого недвижимость вписана в кадастр. Основная задача нового регламента - повышение качества и доступности предоставления этой госуслуги. Самое главное - впервые в регламенте прописано, что график приема граждан должен изменяться с учетом их интересов, климатических условий региона, а количество часов приема граждан должно соответствовать количеству часов, указанному в графике приема. График приема граждан должен быть организован так, чтобы исключить очереди. Регламентом определен максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги и при получении результата предоставления таких услуг. Так, максимальное время ожидания при получении документов не должно превышать 30 минут. Регламент назвал и максимальный срок, в течение которого орган кадастрового учета предоставляет человеку сведения, внесенные в государственный кадастр недвижимости, - это 5 рабочих дней с даты получения запроса. Отдельным пунктом в регламенте выделен блок "Этика поведения сотрудников". Там прописаны основные принципы общения с заявителями. Сотрудники Росреестра должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными и проявлять терпимость.

Наталья Козлова, "Российская газета"

Ограниченно свободен

МВД ужесточает контроль за бывшими зэками



Полицейское ведомство будет более жестко и плотно контролировать бывших зэков. "Российская газета" публикует приказ министра внутренних дел России Владимира Колокольцева "О внесении изменений в Порядок осуществления административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы". Суть этих изменений в четком, детально регламентированном сотрудничестве полиции с подразделениями Федеральной службы исполнения наказаний. Кстати, в документе прописано немало конкретных требований к сотрудникам тюремного ведомства. Например, администрация тюрьмы или, скажем, колонии обязана за шесть месяцев до освобождения осужденного направить в территориальный орган МВД, который будет осуществлять административный надзор за этим человеком, всю имеющуюся информацию. Что важно, все административные ограничения устанавливает не полиция, а только суд. Это может быть запрещение пребывания в определенных местах. К примеру, отсидевшему за педофилию нельзя появляться в школах и детских садах, осужденному за убийство - на футбольных матчах или, скажем, в ночных клубах. Человеку могут запретить покидать в определенное время суток свое жилье, выезжать за пределы какой-либо территории. Его могут обязать проходить регистрацию от одного до четырех раз в месяц.

Михаил Фалалеев, "Российская газета"

От дома до космодрома

Спецстрой России о своих спецобъектах и спецпланах на ближайшее будущее

12 августа в стране будет отмечаться День строителя. Праздник этот особенный, потому что профессия строителя окружена у нас особым почетом и уважением. Тем более, когда речь заходит о возведении уникальных объектов, олицетворяющих собой целые вехи истории и даже символы страны. Казалось бы, что может быть общего у космодрома Плесецк, олимпийского велотрека в Крылатском, Московского государственного технического университета радиотехники, электроники и автоматики и у крупнейшего в мире производителя титана - корпорации ВСМПО-АВИСМА. На самом деле, кроме своей уникальности объединяет их одно обстоятельство - все они возведены Федеральным агентством специального строительства (Спецстроем России). Накануне профессионального праздника в эксклюзивном интервью "Российской газете" директор Спецстроя России Григорий Нагинский рассказывает об участии ведомства в выполнении Государственной программы вооружений-2020, обустройстве армии, реализации новых космических программ и о тех задачах, которые ставит агентству руководство страны.

Юрий Гаврилов, "Российская газета"

И жизнь, и кошелек

Туристы смогут вернуть деньги за путевку в опасную страну

Туристам будут сообщать об угрозах безопасности здоровью и жизни, которые могут возникнуть в конкретной стране. И после этого они смогут претендовать на возврат денег за путевку. Такое правило определено Административным регламентом по предоставлению Федеральным агентством по туризму госуслуги по информированию туроператоров, турагентов и туристов об угрозе безопасности в стране временного пребывания. Все виды чрезвычайных ситуаций объединены в четыре группы и подразделяются на угрозы чрезвычайного, техногенного, природного и социального характера. Для того чтобы проинформировать о них отдыхающих, оформляется решение органов госвласти. Ростуризм действует в соответствии с соглашениями, которые заключены с рядом служб, в том числе с МВД, Росгидрометом и тем же Роспотребнадзором. Решения об информировании населения Ростуризм принимает на основании той информации, которая поступает от этих ведомств. Информацию о возможных угрозах Ростуризм будет публиковать на своем официальном сайте и через государственные электронные и печатные средства массовой информации, в том числе и через "Российскую газету". Кроме того, сведения будут дополнительно сообщаться туроператорам и турагентам. Вместе с обнародованием приказа начнет работу и "горячая линия" по поддержке туристов. Что касается возврата денег, то, по его словам, проблем у туристов возникать не должно. Достаточно сообщить туроператору, что Ростуризм обнародовал приказ об угрозе безопасности в конкретной стране.



Алена Узбекова, "Российская газета"