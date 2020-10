Клип Майли Сайрус "Wrecking Ball" получил главную премию MTV MVA 2014

Кадр из клипа Майли Сайрус "Wrecking Ball"

Накануне в Калифорнии объявили победителей 31-й премии MTV Video Music Awards 2014. По результатам голосования приз за "Лучшее видео" получил клип американской певицы Майли Сайрус "Wrecking Ball".

Лучшим мужским видео признан клип Эда Ширана и Фаррелла Уилльямса "Sing", а лучшим женским - Кэти Перри "Dark Horse".

Награду за Лучшее поп-видео взял совместный клип Ariana Grande feat. Iggy Azalea "Problem", а за лучшее рок-видео – 17-летняя певица из Новой Зелландии Lorde "Royals". Лучшее хип-хоп-видео - Drake feat. Majid Jordan "Hold On, We're Going Home".

Перспективным музыкальным коллективом признана американская герл-группа Fifth Harmony с клипом "Miss Movin' On".

С полным списком победителей премии MTV можно ознакомиться здесь.