Фото:ИТАР-ТАСС

На портале "Наш город" может появиться вся информация о себестоимости тарифов ЖКХ: по каким ценам город поставляет потребителям энергию и воду, сколько должна стоить уборка дворов и подъездов. Москвичи смогут сравнить их со своими квитанциями и понять, не включают ли в них недобросовестные управляющие компании лишние расходы. Соответствующий законопроект "Об обеспечении открытости информации в сферах благоустройства, жилищных и коммунальных услуг" разработало столичное отделение "Единой России". "Мосгордума" рассмотрит его 29 января, рассказал M24.ru зампред столичного парламента Андрей Метельский.

"Мы предлагаем публиковать себестоимость услуг ЖКХ: по какой цене город закупает и поставляет потребителям электрическую и тепловую энергию. Тарифы на ЖКХ фиксированные, но недобросовестные УК могут включить в стоимость квитанции завышенные расходы на обслуживание территорий общего пользования или какие-то помещения в доме, которыми не пользуются жильцы. Уборка подъездов также имеет себестоимость. Узнав ее реальную цену, жители смогут понять, не устанавливают ли УК лишние наценки", - рассказал Метельский.

На портале "Наш город" могут опубликовать себестоимость тарифов ЖКХ

Член совета московского городского отделения "Опоры России" Николай Диваков отметил, что разница между себестоимостью и тарифами ЖКХ складывается из нескольких факторов. "Во-первых, жители платят не только за то, что потребляют сами, но и за содержание территорий общего пользования, которые надо топить и освещать. И здесь УК могут завышать наценку. Далее, не у всех установлены приборы учета на воду. Поэтому те, кто их поставил, вынуждены доплачивать за соседей, которые платят установленный тариф, а потребляют больше без счетчика. Наконец, некоторую маржу устанавливают УК, которым нужна прибыль, они делают это законно", - пояснил Диваков.

Диваков поддержал публикацию полной информации о тарифах, поскольку процесс их формирования должен быть максимально прозрачным и понятным. Тогда у жильцов будет больше оснований предъявить претензии к управлению домом. "Например, себестоимость уборки территорий рассчитывается по нормативам, которые есть в служебных документах, не публикуемых для общего пользования: количество людей, достаточных для уборки той или иной площади, стоимость рабочего инвентаря, зарплата. Если все эти показатели будут опубликованы, это поможет жителям вычислить, не переплачивают ли они", - добавил эксперт.

Глава Московского союза ЖСК и ТСЖ Валентин Григорьев считает, что власти должны публиковать не только себестоимость тарифов, но и типовые квитанции – из чего они формируются. "Надо не просто показать две цены, а дать подробную информацию о том, за счет чего формируется разница", - заключил эксперт.

Напомним, недавно в столице запустили интерактивный сервис, который позволит горожанам высчитать, сколько они должны платить за потребление услуг ЖКХ. В Москве действует программа энергосбережения, которая позволила городу сэкономить 4% электроэнергии. В тестовом режиме запущен и портал "Включи эко-режим" с калькулятором расходов на электричество.

София Сарджвеладзе, Дарья Миронова