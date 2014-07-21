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Электроэнергия

21 июля 2014, 12:40

До конца года в московских домах установят 11 тысяч электросчетчиков

МОЭСК электроэнергия установка общедомовые счетчики

Фото: ИТАР-ТАСС

До конца года в московских домах установят около 11 тысяч электросчетчиков, передает пресс-центр "Московской объединенной электросетевой компании"

При этом за первое полугодие в многоквартирных зданиях уже поставили 3 тысячи счетчиков. Всего в рамках программы перспективного развития систем учета розничного рынка электроэнергии столицы в ближайшие годы появится до 23 тысяч таких приборов учета.

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Все расходы по оснащению многоквартирных домов Москвы электросчетчиками "МОЭСК" ведет за свой счет.

"МОЭСК" является крупнейшей межрегиональной распределительной сетевой компанией в масштабах страны. Компания обслуживает потребителей Москвы и Московской области.

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