До конца года в московских домах установят 11 тысяч электросчетчиков

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До конца года в московских домах установят около 11 тысяч электросчетчиков, передает пресс-центр "Московской объединенной электросетевой компании"
При этом за первое полугодие в многоквартирных зданиях уже поставили 3 тысячи счетчиков. Всего в рамках программы перспективного развития систем учета розничного рынка электроэнергии столицы в ближайшие годы появится до 23 тысяч таких приборов учета.
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Все расходы по оснащению многоквартирных домов Москвы электросчетчиками "МОЭСК" ведет за свой счет.
"МОЭСК" является крупнейшей межрегиональной распределительной сетевой компанией в масштабах страны. Компания обслуживает потребителей Москвы и Московской области.
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