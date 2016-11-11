Энергетики перешли на особый режим работы из-за непогоды

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Московская объединенная электросетевая компания ввела особый режим работы из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба компании.

Более 80 аварийных бригад, 100 единиц спецтехники, 300 человек, в том числе 119 передвижных электростанций, приведены в постоянную готовность. В филиалах компании организован дополнительный обход и осмотр оборудования подстанций и линий электропередачи.

Также установлена связь с местными органами МЧС и с представителями подрядных организаций, которых при необходимости привлекут для проведения аварийно-восстановительных работ.

В таком режиме МОЭСК будет работать до указания руководителя штаба электросетевой компании.

Мокрый снег с дождем, гололедица и порывистый ветер ожидаются в столичном регионе в пятницу. Воздух в столице прогреется до плюс одного градуса. Утром в отдельных районах сильный туман, видимость при нем составит от 100 до 500 метров. Примерно с полудня в городе начнется оттепель и пройдет сильный дождь. В связи с этим на дорогах и тротуарах возможны подтопления. К вечеру в столице ожидаются заморозки, что приведет к сильной гололедице. По прогнозам синоптиков, за двое суток в городе выпадет порядка 60 процентов месячной нормы осадков.

С 10 ноября почти на месяц раньше срока в Москве началась метеорологическая зима. Все городские дорожно-транспортные и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. О том, где можно узнать о работе городского транспорта, аэропортов и как правильно вести себя в гололед – читайте в материале m24.ru.