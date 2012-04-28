Обнародован график отключения горячей воды в жилых домах

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Москвичи смогут забыть о ежегодных плановых отключениях горячей воды предположительно через три-четыре года, заявил генеральный директор ОАО "Московская объединенная энергетическая компания" ("МОЭК") Андрей Лихачев.

"В прошлом году мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу, чтобы отключение горячей воды не превышало десятидневный срок. Эта задача сохраняется", - отметил Лихачев, уточнив, что традиционно отключения горячей воды в столице проходят с 10 мая по 31 августа.

По словам Лихачева, в текущем году МОЭК сможет не отключать горячую воду в 12% своих зданий. В следующем году этот показатель планируется увеличить еще на 10%.

Срок плановых отключений горячей воды летом в столице удалось сократить в последние годы - сначала с 21 дня до 14 дней, а в 2011 году - до 10 дней. Как сообщили ранее в пресс-службе компании, летом 2012 года горячую воду в Москве будут отключать по-прежнему на 10 дней, также и в 2013 и 2014 годах. Свести эти сроки к нулю позволят работы по замене и установке труб по новым технологиям. В настоящее время заменено порядка 37,6% труб.

Жители Москвы в настоящий момент могут получить информацию о сроках отключения горячей воды в домах на сайте "МОЭК"