МОЭК запустила онлайн-сервис с графиком отключения горячей воды

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) запустила информационный сервис, с помощью которого москвичи могут узнать дату и сроки отключения горячей воды в их доме, сообщает пресс-служба компании.

Так, для этого необходимо ввести в поле поиска название улицы и номер дома.

"Если пользователь не может найти свой адрес с помощью информационного сервиса на сайте МОЭК – это означает, что горячее водоснабжение и отопление данного дома осуществляет другая организация. В этом случае он увидит соответствующее уведомление", - отмечается в сообщении.

В компании добавили, что профилактические отключения горячей воды в жилых домах МОЭК начинает с 12 мая. Во время отключений, продолжительность которых в столице не превышает 10 дней, будет проводиться профилактическиq и капитальный ремонт на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах, диагностика сетей, перекладка трубопроводов с применением новых технологий.

"В 2015 году в 1 459 зданиях, в том числе в 879 жилых домах, будут применяться сокращенные сроки отключения – от одного до девяти дней. В 5 059 зданиях, в том числе в 2 982 жилых домах, на время проведения ремонтно-профилактических работ горячая вода отключаться не будет", - подчеркнули в пресс-службе.

Добавим, что в прошлом году Центр координации ГУИС (Главного управления инженерных служб) рекомендовал жителям Москвы перекрывать трубу горячей воды на время ее отключения

"Из крана течет холодная вода, но приборы учета (квартирные и общедомовые) фиксируют ее как горячую. Расчет и начисления также производятся по цене за горячую воду", - уточнили в ведомстве.