Через 4 года в домах Москвы прекратят сезонные отключения горячей воды

В настоящий момент Москва обеспечена теплом лучше, чем любой другой город России. При этом через четыре года москвичи смогут забыть о ежегодных плановых отключениях горячей воды.
По словам генерального директора Московской объединенной энергетической компании Андрея Лихачева, отключать воду даже на один день не допустимо. Сейчас же в теплое время года жители столицы остаются без горячей воды максимум на десять дней. Ранее этот срок составлял около месяца.
Что касается поломок и непредвиденных ситуаций, то прошлой зимой в Москве впервые не было ни одного системного отключения тепла, когда бы приходилось полностью размораживать жилой дом.
"В среднем мы сократили время устранения повреждений с четырех до трех часов. Кроме того, у нас есть передвижные тепловые пункты, которые мы можем подключить в случае возникновения неполадок", - рассказал Лихачев.
Также гендиректор МОЭК отметил, что компания использует новые технологии, что позволяет дольше сохранять оборудование в рабочем состоянии. Например, если раньше трубы меняли раз в 15 лет, то сейчас срок их службы увеличился вдвое.