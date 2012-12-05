Через 4 года в домах Москвы прекратят сезонные отключения горячей воды

"Интервью": Андрей Лихачев о современных технологиях теплоснабжения

В настоящий момент Москва обеспечена теплом лучше, чем любой другой город России. При этом через четыре года москвичи смогут забыть о ежегодных плановых отключениях горячей воды.

По словам генерального директора Московской объединенной энергетической компании Андрея Лихачева, отключать воду даже на один день не допустимо. Сейчас же в теплое время года жители столицы остаются без горячей воды максимум на десять дней. Ранее этот срок составлял около месяца.

Что касается поломок и непредвиденных ситуаций, то прошлой зимой в Москве впервые не было ни одного системного отключения тепла, когда бы приходилось полностью размораживать жилой дом.

"В среднем мы сократили время устранения повреждений с четырех до трех часов. Кроме того, у нас есть передвижные тепловые пункты, которые мы можем подключить в случае возникновения неполадок", - рассказал Лихачев.

Также гендиректор МОЭК отметил, что компания использует новые технологии, что позволяет дольше сохранять оборудование в рабочем состоянии. Например, если раньше трубы меняли раз в 15 лет, то сейчас срок их службы увеличился вдвое.