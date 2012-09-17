Мавроди создал собственную политическую партию

Основатель финансовой пирамиды "МММ" создал собственную политическую партию. "Мы меняем мир!", - таков ее лозунг, а основной задачей станет "справедливое перераспределение имеющихся средств и забота об окружающих"

В Курске было объявлено о создании новой партии - Всероссийской политической партии МММ. Её председателем стал скандально известный Сергей Мавроди.

На первом съезде партии присутствовали делегаты из 50 регионов России. Лозунгом новой политической силы стала фраза из рекламы МММ-2011 "Мы меняем мир", сообщает ИТАР-ТАСС.

"Нашим задачей является справедливое распределение средств, их рациональное использование и забота об окружающих, - заявили участники съезда, - а самое главное, это изменение существующей системы ценностей и отношения к материальным благам".

На учредительном съезде был принят устав и программа партии, а также избраны руководители. Председателем партии стал Мавроди, а главой центрального комитета - бывший депутат Курчатовского городского собрания Алексей Муратов.