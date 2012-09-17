Форма поиска по сайту

17 сентября 2012, 10:10

Общество

Мавроди создал собственную политическую партию

Основатель финансовой пирамиды "МММ" создал собственную политическую партию. "Мы меняем мир!", - таков ее лозунг, а основной задачей станет "справедливое перераспределение имеющихся средств и забота об окружающих"

В Курске было объявлено о создании новой партии - Всероссийской политической партии МММ. Её председателем стал скандально известный Сергей Мавроди.

На первом съезде партии присутствовали делегаты из 50 регионов России. Лозунгом новой политической силы стала фраза из рекламы МММ-2011 "Мы меняем мир", сообщает ИТАР-ТАСС.

"Нашим задачей является справедливое распределение средств, их рациональное использование и забота об окружающих, - заявили участники съезда, - а самое главное, это изменение существующей системы ценностей и отношения к материальным благам".

На учредительном съезде был принят устав и программа партии, а также избраны руководители. Председателем партии стал Мавроди, а главой центрального комитета - бывший депутат Курчатовского городского собрания Алексей Муратов.

Сергей Мавроди

Экс-депутат Госдумы (в 1994 году) и создатель "МММ" - крупнейшей финансовой пирамиды в истории России. В 2003 году Мавроди был осужден на четыре года и шесть месяцев за мошенничество в особо крупных размерах.

10 января 2011 года Мавроди создал "МММ-2011" - аналог "МММ" и тоже финансовую пирамиду. Она просуществовала до 16 июня 2012 года.

В настоящий момент основатель "МММ" скрывается от правоохранительных органов в связи с возбужденным в отношении него в мае 2012 года уголовным делом.

Напомним, что Мавроди обещал расплатиться с обманутыми вкладчиками "МММ". Из пятимиллиардной задолженности он отдал 100 рублей. Что касается пострадавших от деятельности "МММ-2011", то с целью произвести им выплаты, экс-депутат хочет создать "МММ-2012".

