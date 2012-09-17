Мавроди создал собственную политическую партию

В Курске было объявлено о создании новой партии - Всероссийской политической партии МММ. Её председателем стал скандально известный Сергей Мавроди.
На первом съезде партии присутствовали делегаты из 50 регионов России. Лозунгом новой политической силы стала фраза из рекламы МММ-2011 "Мы меняем мир", сообщает ИТАР-ТАСС.
"Нашим задачей является справедливое распределение средств, их рациональное использование и забота об окружающих, - заявили участники съезда, - а самое главное, это изменение существующей системы ценностей и отношения к материальным благам".
На учредительном съезде был принят устав и программа партии, а также избраны руководители. Председателем партии стал Мавроди, а главой центрального комитета - бывший депутат Курчатовского городского собрания Алексей Муратов.
Сергей МавродиЭкс-депутат Госдумы (в 1994 году) и создатель "МММ" - крупнейшей финансовой пирамиды в истории России. В 2003 году Мавроди был осужден на четыре года и шесть месяцев за мошенничество в особо крупных размерах.
10 января 2011 года Мавроди создал "МММ-2011" - аналог "МММ" и тоже финансовую пирамиду. Она просуществовала до 16 июня 2012 года.
В настоящий момент основатель "МММ" скрывается от правоохранительных органов в связи с возбужденным в отношении него в мае 2012 года уголовным делом.
Напомним, что Мавроди обещал расплатиться с обманутыми вкладчиками "МММ". Из пятимиллиардной задолженности он отдал 100 рублей. Что касается пострадавших от деятельности "МММ-2011", то с целью произвести им выплаты, экс-депутат хочет создать "МММ-2012".